شاهد: الجرافات تتخلص من مساعدات أممية قبل وصولها إلى الشعب اليمني !

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http://almnatiq.net/?p=767322

إرتكبت ميليشيات الحوثي  جريمة إنسانية جديدة  بعد أن قامت بإتلاف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، بينما يعاني الكثير من سكان البلد الفقير من سوء التغذية.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”  فقد قامت جرافات بإتلاف كميات من المواد التي حملت شعار برنامج الأغذية العالمي. وزعمت الميليشيا أن الأغذية منتهية الصلاحية.

إلى ذلك، أكد مصدر في الأمم المتحدة أن “المساعدات الإنسانية التي أتلفت يوم الثلاثاء في صنعاء كان من المفترض توزيعها على العائلات في تعز في نوفمبر2018، ولكن انتهى الأمر بهذا الطعام عالقاً على حاجز لأشهر”.

وأوضح المصدر أن “برنامج الأغذية العالمي يقوم شهرياً بتقديم الطعام لنحو 11 مليون شخص في اليمن”، مؤكداً ضرورة “الوصول بدون عوائق إلى جميع مناطق البلد لإيصال المساعدات الغذائية لمن هم في أشد الحاجة إليها”.

كما أشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي “يوزع أكثر من 130 ألف طن من الأغذية كل شهر في اليمن”.

يذكر أن الأمم المتحدة كانت علقت عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين في 20 يونيو بعد اتهامات باختلاسات وعدم إيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها.

 

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