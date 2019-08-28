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بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعون

بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعون
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المناطق_الجوف

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف اجتماعه الرابع والأربعون برئاسة رئيس المجلس الدكتور دخيل الله بن تركي الشمدين وحضور أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد  الشرعان وأعضاء المجلس البلدي.

  في بداية الاجتماع رفع الشمدين التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام١٤٤١/١٤٤٠.

وقال المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بالجوف عبدالله بن زايد الرويلي أن المجلس ناقش جدول الأعمال و عدد من طلبات ومقترحات وشكاوي المواطنين على موقع المجلس الرسمي .

كما أطلع المجلس لعرض مصور عن مشروعي تطوير وتحسين المدخل الشمالي والجنوبي ، وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لأمانة منطقة الجوف على جهودها الملموسة في أحياء مدينة سكاكا وتهيئة ونظافة عدد من الساحات المحيطة بمدارس المنطقة لقرب بدءالعام الدراسي الجديد.

وفِي نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس شكره وتقديره للأعضاء على جهودهم ونقل صوت المواطن بما يخدم الصالح العام .

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