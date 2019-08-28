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أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة

أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=767334
المناطق_ عبدالعزيز الحموان

شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف خلال لقائه بمكتبه اليوم، مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني على التأكد من تطبيق جميع اشتراطات السلامة في مباني التعليم بجميع مراحله، مما يضمن بيئة تعليمية مطمئنهبإذن اللهلأبنائنا وبناتنا بالفصول الدراسة والمباني، في ظل ما تقدمة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمينحفظهما اللهمن دعم لا محدود في سبيل توفير جميع احتياجات الطلبة والمدارس والجامعات.

من جهته أوضح اللواء القريني أن فرق التفتيش بالإدارة قامت بجولات تفتيشية على المدارس منذ وقت مبكر للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلبة في عامهم الدراسي الجديد ومعالجة بعض الملاحظات التي تم رصدها ككواشف الحريق وطفايات الحريق وأجهزة الإنذار المبكر مع وجود مخارج للطوارئ، مؤكداً لسموه أن مديرية الدفاع المدني حريصة كل الحرص على خلو العام الدراسي من الكوارث لا سمح الله بما يحقق رؤية المملكة 2030 التي تنص على سلامة المجتمع وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمينحفظهما الله – .

وقدم الأمير فيصل بن نواف شكره للواء القريني والعاملين معه لحرصهم على سلامة الطلبة والمجتمع ، متمنياً للجميع التوفيق .

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