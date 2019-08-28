مديرية السجون بمنطقة تبوك تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها وتحتضن مسرحية “لُحمة وطن “

المناطق- تبوك

أقامت مديرية السجون بمنطقة تبوك بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة” تراحم ” أمسية ترفيهية لنزلائها تمثلت في اقامت مسرحية ” لُحمة وطن ” التي قدمتها فرقة تبوك للفنون المسرحية بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي ورئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي وعدد من النزلاء وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة .

وتناولت المسرحية التي جاءت من بطولة وإخراج الفنان المسرحي خالد الحربي عدد من الوحات الإبداعية التي نفذت

في قالب كوميدي وتثقيفي البعد الوطني واللحمة الوطنية بمعالجة درامية تتجسد في حب الوطن الذي قدم الكثير لأبناءه والمقيمين على أرضه وعن دور مواطنيه في الذود عنه وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدراته.

وظهرت المسرحية في مطلعها بمستوى عالي خاصة في دلالاتها الفكرية وتسلسل الصور وتقنية سرد القصة وآداء الممثلين ونجحت المسرحية في تصوير المعيار الحقيقي لانتماء المواطن أياً كان جنسه أو لونه أو لغته أو ثقافته وبخاتمة مؤثرة أستمع الحضور لأوبريت ” إلا هذا الوطن ” من كلمات الشاعر سعد الشهراني ألهبت حماس الحضور ونالت إعجابهم .

وفي الختام كرم مدير السجون المشاركين في المسرحية وعلى رأسهم الفنان السعودي محمد الكنهل واعضاء فرقة تبوك المسرحية كما قدم العميد العتيبي لرئيس مجلس إدارة تراحم درعاً تذكاريا بهذه المناسبة.

و أوضح سعادة مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي بأن المديريه العامه للسجون حريصه كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم وعدم عزلهم عن مجتمعهم وهذا العمل الفريد من نوعه على مستوى السجون في المملكه قدم عدة رسائل للنزلاء منها الابتعاد عن مواطن الشبهات وحب الوطن والولاء له ولقادته في قالب كومبدي شيق ووجد قبولاً وتفاعلاً كبيراً من النزلاء

وختاماً أسدي جزيل الشكر والامتنان للأستاذ أحمد عطيه الحارثى رئيس لجنة تراحم على جهوده المخلصه ودعمه لهذا العمل المميز وكذلك أشكر أبطال العمل وعلى رأسهم الممثل الأستاذ محمد الكنهل والنجم المبدع الممثل خالد الحربي وزملاءه على هذا الابداع والتجلي في أداء أدوارهم

إلى ذلك قدم رئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي شكره لمدير السجون بمنطقة تبوك علي مابذل لدعم مثل هذه المناشط الترفيهية التي تهدف إلى تحسين شعور النزلاء وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم, كما تسهم بشكل بارز في التخفيف عن السجناء وإعادة تأهيلهم وإصلاحهم حتى يعودوا لأسرهم ومجتمعهم أفراداً صالحين، مؤكداً أن لجنة تراحم بالمنطقة لن تدخر جهداً لإقامة البرامج والفعاليات المشتركة بينها وبين الجهات ذات العلاقة التي تأتي مديرية السجون بمنطقة تبوك من أهمها

لما لمثل هذه الأنشطة من تأثير إيجابي ملموس على حياة النزلاء وتلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل أعمالها لخدمة أسر السجناء والمفرج عنهم ورعايتهم، إضافة إلي ماتبذله من جهود للتواصل مع السجناء وتقديم كامل الدعم لهم خلال قضائهم لمحكومياتهم.

من جهته أشاد الفنان المسرحي خالد الحربي بهذه المبادرة القيمة قائلاً : إن فرقة تبوك المسرحية تسعد بمثل هذه الشراكات بل وتقدم كامل الدعم لها، وقد أسعدنا هذا الحضور والتفاعل، ونحن نثمن لمديرية السجون بمنطقة تبوك وللجنة تراحم هذا العمل الذي أدخل الفرح على قلوب السجناء واوصل الرسالة الأسمى من هذا العمل الوطني، الذي يقام لأول مرة في السجون بل وبهذا العدد، مشيرا إلى ان فرقة تبوك المسرحية تتجه لإقامة العديد من المسرحيات متى ماتوافرت النصوص القيمة في هذا المجال، مطالبا الجهات المعنية إلى بذل المزيد من الجهود لإبراز المسرح في تبوك ودعمه لأنه

من أهم طرق التعبير واسرعها لإيصال رسائل المجتمعات.

يذكر أن المسرحية جاءت بمشاركة الممثّلين فهد البلوي وسعد الغازمي.