تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!

المناطق_متابعات

أكد سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي، أن السفارة تعاملت مع حَادثة غرق امرأة وابنتها في أحد شواطئ كيتاباك بقرية سيلونج إلى أن تمّ ترحيل الجثمانين إلى المملكة يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح الثقفي في تصريح صحفي، أن زوج المتوفاة وعائلتها كانوا موجودين معهما أثناء وقوع الحادثة، مشيرا إلى أنه أنه تم إنهاء إجراءات العائلة وعادوا إلى المملكة مع الجثمانين.

وذكر السفير أن سبب غرق المواطنتين، هو أن الأم نزلت للشاطئ للسباحة فجرفتها الأمواج، فهرعت الابنة لإنقاذها إلا أن موجة الشاطئ كانت عالية وحاولتا الابتعاد عنها إلا أن الموجتين ابتلعتهما ولم يستطع الموجودون على الشاطئ إنقاذهما.