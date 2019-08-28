احدث الأخبار

تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة
أبرز المواد
 مديرية السجون بمنطقة تبوك تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها وتحتضن مسرحية “لُحمة وطن “
أبرز المواد
 بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعون
أبرز المواد
 استثمارات قطر تهرب من تركيا
أبرز المواد
 العدل: 250 ألف مستفيد يصدرون وكالاتهم دون زيارة كتابات العدل خلال 9 أشهر
أبرز المواد
 شاهد: الجرافات تتخلص من مساعدات أممية قبل وصولها إلى الشعب اليمني !
أبرز المواد
 الزعاق يحسم الجدل ويكشف سبب ظهور بقع شديدة الاحمرار على الشمس هذه الأيام!
أبرز المواد
 أمريكية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية مع عضوة الكونغرس إلهان عمر!
أبرز المواد
 دخول القوات اليمنية إلى مدينة عدن
أبرز المواد
 الجامعة الإسلامية تدشن مبادرة التعليم الإلكتروني عن بعد لغير السعوديين
أبرز المواد
 شركة تنشر إعلان غريب عن وظائف خاصة بالفتيات من ذوات البشرة البيضاء للاستعراض العسكري!
أبرز المواد
تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!

تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!

أبرز المواد
أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة

أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة

أبرز المواد
مديرية السجون بمنطقة تبوك تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها وتحتضن مسرحية “لُحمة وطن “

مديرية السجون بمنطقة تبوك تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها وتحتضن مسرحية “لُحمة وطن “

أبرز المواد
بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعون

بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعون

أبرز المواد

تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!

تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!
http://almnatiq.net/?p=767343
المناطق_متابعات

أكد سفير المملكة لدى إندونيسيا عصام الثقفي، أن السفارة تعاملت مع حَادثة غرق امرأة وابنتها في أحد شواطئ كيتاباك بقرية سيلونج إلى أن تمّ ترحيل الجثمانين إلى المملكة يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح الثقفي في تصريح صحفي، أن زوج المتوفاة وعائلتها كانوا موجودين معهما أثناء وقوع الحادثة، مشيرا إلى أنه أنه تم إنهاء إجراءات العائلة وعادوا إلى المملكة مع الجثمانين.

وذكر السفير أن سبب غرق المواطنتين، هو أن الأم نزلت للشاطئ للسباحة فجرفتها الأمواج، فهرعت الابنة لإنقاذها إلا أن موجة الشاطئ كانت عالية وحاولتا الابتعاد عنها إلا أن الموجتين ابتلعتهما ولم يستطع الموجودون على الشاطئ إنقاذهما.

روابط ذات صلة

أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة

أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة
مديرية السجون بمنطقة تبوك تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها وتحتضن مسرحية “لُحمة وطن “

مديرية السجون بمنطقة تبوك تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها وتحتضن مسرحية “لُحمة وطن “
بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعون

بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*