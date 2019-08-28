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أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

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أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=767344
المناطق- تبوك:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بسفير الدنمارك ومرافقيه، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، منوهاً سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب السفير أوله موسبي عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.

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