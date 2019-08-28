الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير شرطة ومرور منطقة الرياض

المناطق_الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري وعدداً من كبار الضباط .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها .

وحث سمو الأمير فيصل بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانياً على الإجراء والتنظيم، مؤكداً سموه ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.