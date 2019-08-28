احدث الأخبار

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير شرطة ومرور منطقة الرياض
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!
أبرز المواد
 أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة
أبرز المواد
 مديرية السجون بمنطقة تبوك تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها وتحتضن مسرحية “لُحمة وطن “
أبرز المواد
 بلدي أمانة الجوف يعقد اجتماعه الرابع والأربعون
أبرز المواد
 استثمارات قطر تهرب من تركيا
أبرز المواد
 العدل: 250 ألف مستفيد يصدرون وكالاتهم دون زيارة كتابات العدل خلال 9 أشهر
أبرز المواد
 شاهد: الجرافات تتخلص من مساعدات أممية قبل وصولها إلى الشعب اليمني !
أبرز المواد
 الزعاق يحسم الجدل ويكشف سبب ظهور بقع شديدة الاحمرار على الشمس هذه الأيام!
أبرز المواد
 أمريكية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها بتهمة الخيانة الزوجية مع عضوة الكونغرس إلهان عمر!
أبرز المواد
 دخول القوات اليمنية إلى مدينة عدن
أبرز المواد
الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير شرطة ومرور منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير شرطة ومرور منطقة الرياض

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

أبرز المواد
تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!

تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!

أبرز المواد
أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة

أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة

أبرز المواد

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير شرطة ومرور منطقة الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير شرطة ومرور منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=767345
المناطق_الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية بالمنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري ومدير مرور المنطقة اللواء سليمان بن عبدالله الزكري وعدداً من كبار الضباط .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات الأمنية في منطقة الرياض والتنظيم المروري وجاهزية القطاعات ورجالاتها .
وحث سمو الأمير فيصل بندر على التنسيق المباشر والوقوف ميدانياً على الإجراء والتنظيم، مؤكداً سموه ما تحظى به العاصمة الرياض من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

روابط ذات صلة

أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة

أمير منطقة تبوك يستقبل سفير الدنمارك لدى المملكة
تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!

تفاصيل جديدة بشأن غرق مواطنة وابنتها في إندونيسيا!
أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة

أمير الجوف يلتقي مدير الدفاع المدني ويشدد على سلامة أبنائه الطلبة في كافة مراحل التعليم بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*