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بلدية بقيق تكشف عن فرصها الاستثمارية لتنمية المحافظة

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بلدية بقيق تكشف عن فرصها الاستثمارية لتنمية المحافظة

بلدية بقيق تكشف عن فرصها الاستثمارية لتنمية المحافظة
http://almnatiq.net/?p=767347
المناطق_بقيق

كشفت بلدية محافظة بقيق عن طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية، والتي تهدف من خلالها البلدية الى تعزيز مسيرة التنمية والخدمات في المحافظة، ودعم لرواد الأعمال والمستثمرين بخلق فرص وبيئة استثمارية جاذبة، كما تهدف أيضا الى التنمية الاقتصادية والسياحية والخدمية وتوفير الفرص الوظيفية، كما تهدف أيضا الى تلبية احتياجات الأهالي والمستثمرين.

وأوضحت أن من ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة صاله أفراح بمساحه 10,000 م2، وصاله رياضية بمساحه 4200 م،2 و 3 مراكز تجارية وكافتيريات ولوحات دعائية موبي لعدد 13 فرصه استثماريه .

ودعت البلدية الراغبين في الاستثمار في هذه الأنشطة بالدخول على موقع بلدية بقيق الإلكتروني للاطلاع على الشروط والمواصفات والكراسات المطروحة، أو عبر برنامج فرص بموقع وزارة الشؤون البلدية والقروية .

كما يمكن التواصل مع إدارة تنميه الاستثمار بالبلدية أو الاتصال على رقم البلدية (0135662330) تحويله رقم (317-320-318)، للمزيد من التفاصيل.

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