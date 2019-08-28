إنطلاق مبادرة تطوير التربية الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم حائل

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أطلقت إدارة التدريب والإبتعاث للبنين بتعليم حائل اليوم الثلاثاء 26 / 12 / 1440هـ ، مشروع مبادرة تطوير التربية الخاصة لشاغلي الوظائف التعليمية 2019م ، والذي ينفذ في مركز التدريب والإبتعاث بمركز الملك عبدالعزيز الكشفي، وصرح مدير إدارة التدريب والإبتعاث بتعليم حائل، الأستاذ /عارف بن محمد الحربي، أن هذا المشروع يحتوي على حزمة من البرامج التدريبية، مكونة من ستة برامج وهي :

التدريب في مجال النطق والتخاطب، والتدريب على الكتابة بطريقة برايل، وكذلك استخدام التقنيات المساعدة في مجال تعليم الطلاب ذوي الإعاقة، وأيضاً التدريب على العلاج بالتكامل الحسي، بالإضافة إلى التدريب على إرشاد ودعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والتدريب على لغة الإشارة .

وذكر “الحربي” أن تدريب هذه البرامج سيكون بمعدل ثلاثة أيام لكل برنامج ، والطاقم التدريبي مدربين مركزيين تم تدريبهم في مركز التطوير المهني التعليمي .

كما أشار أنه بدأ اليوم تنفيذ ثلاثة برامج منها من أصل ستة برامج، ستقام بالمنطقة لقطاع البنين خلال الأسابيع القليلة القادمة .

علماً أن مثل هذه المشاريع تسعى من خلالها إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل لتطوير العمل والتعليم وتسخير كافة الإمكانيات لمعلمي هذه الفئة الغالية علينا.