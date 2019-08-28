معالي مدير جامعة الباحة يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 

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ترأس معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اجتماعًا بوكلاء ووكيلة الجامعة، وعميد شؤون الطلاب، ومدير العلاقات العامة والإعلام، بهدف مناقشة استعدادات الجامعة للاحتفال باليوم الوطني الــ89 للمملكة، وذلك بمكتبه بالمبنى الإداري الرئيس بالمدينة الجامعية.

وفي هذا السّياق أكّد معاليه أنّ للوطن حقًّا يجب القيام به، وواجبًا ينبغي العمل عليه، بعد أنّ منَّ الله عليه بالوحدة بعد الشّتات، والأمن بعد الخوف، والازدهار بعد التّخلف؛ وذلك على يد المؤسّس العظيم الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.

وأضاف: ها هو وطننا الغالي يعيش هذا الأيام أزهى سنواته بفضل الله، ثمّ بفضل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-.

مؤكدًا معاليه بالقول: إنّ على كلّ مواطن سعودي أن يستحضر -بكلّ اعتزاز وفخر- تجليات هذا اليوم، كما يجب عليه أن يستذكر رحلة العطاءات التي بناها المؤسّس العظيم حتى أصبح هذا الكيان العظيم علامة فارقة في تأريخ الأمم بتنميته، وتقدّمه، وازدهاره.

مشيرًا إلى أنّ جامعة الباحة حريصة على تقديم فعاليات هادفة، وبرامج نوعية متميّزة تنسجم مع هذه المناسبة العظمية، وتتماهى مع هذا الحدث التأريخي الكبير؛ نظرًا للتحولات الكبرى، والتضحيات الجليلة التي واكبت بداية التأسيس حتى يومنا هذا، فأصبح هذا الوطن الكبير –بحمد الله- آية على تكامل بنيانه، وآية على عمق تلاحمه، وآية في أمنه، واستقراره، وتحضره.

داعياً في الوقت ذاته إلى إبراز ما يحظى بها التعليم بشكلٍ عام، وجامعة الباحة على وجه الخصوص من دعم متواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله-؛ فضلاً عن الرعاية والمتابعة التي تلقاها الجامعة من صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة- حفظه الله.