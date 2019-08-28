“بر محايل” تطلق مشروع الحقيبة المدرسية للمستفيدين من قرى حموان وممدد

المناطق_واس

أطلقت جمعية البر الخيرية بمحافظة محايل اليوم, مشروع الحقيبة المدرسية, لتوزيع 305 حقائب مدرسية للطلاب والطالبات بقرى حموان وممدد, بحضور المحافظ المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ومدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم.

وتهدف الجمعية من خلال المشروع إلى تأمين المستلزمات الدراسية للطلاب والطالبات لإعانتهم في مسيرتهم التعليمية.

وأوضح نائب رئيس الجمعية المهندس إبراهيم بن محمد الفلقي , أن المشروع يأتي انطلاقاً من مسؤولية الجمعية لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، وحرصها على توفير الرعاية الشاملة للطلاب من خلال التنوع في مشاريعها وبرامجها، حيث يُعد هذا المشروع أحد المشاريع التي تسعى من خلاله الجمعية إلى إزالة المعوقات التي تعترض المسار التعليمي للطلاب والطالبات، وفق استراتيجية دقيقة تحقق لهم التفوق في تحصيلهم الدراسي.

وبين الفلقي أن المشروع عبارة عن حقيبة مدرسية بكامل الأدوات والمستلزمات الدراسية ، مفيدًا أن المرحلة الأولى سيتم توزيع 305 حقائب مدرسية وسيتبعها مراحل قادمه حسب احتياج المدارس في القرى النائية.