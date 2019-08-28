وفد من وزارة النفط العراقية تتطلع على التجربة التنموية الفريدة بمدينة الجبيل الصناعية

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وكيل وزارة النفط العراقية الدكتور حامد بن صالح يونس ومدراء عموم الشركات النفطية العراقية يلتقون الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى المهدي صباح اليوم الأربعاء وذلك بحضور عددٍ من مسؤولي الهيئة الملكية بالجبيل بمبنى مركز الزوار.

حيث تهدف الزيارة إلى الاطلاع والتعرف على المكانة الاقتصادية والاستثمارية بمدينة الجبيل الصناعية من خلال القصة النموذجية التي قامت بها الهيئة الملكية في إنشاء وتشغيل وتطوير المدينة.

من جانبه أكد الدكتور حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي على أنه في هذا اليوم قد تشرفنا بزيارة الهيئة الملكية والمنطقة الصناعية بالجبيل بصحبة الوفد المرافق المكون من مدراء عموم الشركات النفطية بوزارة النفط العراقية.

وأوضح الدكتور حامد أن هذا هي الزيارة هي امتداداً لزيارات سابقة الهدف منها تطوير العلاقات والتعاون بين وزارة النفط ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية على أن يكون هنالك استثمارات مشتركة بين الوزارتين.

وأضاف أيضاً أننا نحن الان في طور النقاش والتفاهم والتفاوض لتحديد النشاطات التي يمكن الدخول بها للجانبين في مجال الاستثمارات النفطية والغازية.

وشدد وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون المصافي على أن الجاذب الرئيسي للاستثمار بمدينة الجبيل الصناعية هو أنه أساسياً قد تم بناؤوها كما اطلعنا على تطور تكنولوجي هائل في المنطقة الصناعية يمتلك رؤية بعيدة الأمل والأفق في عمليات التخطيط والتطوير لهذه المدينة معرباً عن تمنيه لكل الخير والتقدم للهيئة الملكية بالجبيل.

حيث اطلع الوفد على عرضاً مرئيا يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية وأبرز التحديات التي واجهتها والنهضة الصناعية التي شهدتها منذ نشأتها وحتى الآن. إضافة إلى جولة على أجنحة معرض مركز الزوار تعرفوا من خلالها على مقومات الاستثمار والنهضة الصناعية والعمرانية، والبيئية، والتقنية، والتعليمية في مدينة الجبيل الصناعية.

ومن جانب اخر أكد المهندس محمود بن عبد الأمير مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوزارة النفط العراقية أن الهدف من الزيارة هو التعرف على مدينة الجبيل الصناعية والاطلاع على القدرة والقابلية لدى لأشقاء السعوديين في تنفيذ أكبر مشروع بالشرق الأوسط.

وتطرق مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوزارة النفط العراقية إلى أنه على المستوى الشخصي وكمهندس مدني فأنني انبهرت في قدرة التخطيط المستقبلي التي قاموا بتصويرها قادة هذه البلاد والذي تمكن من تنفيذ مشاريع عملاقة مستقبلاً.

وأعرب المهندس محمود عن أننا نحن كوفد عراقي أتينا لمد خطوط التنسيق والتعاون بين البلدين وذلك لتنفيذ مشاريع عملاقة داخل الدولتين وأن كان في مدينة الجبيل الصناعية أو خارج المدينة.

وأضاف أيضاً حيث أننا قد قمنا بتوجيه الدعوة للشركات السعودية كشركة ارامكوا السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتنفيذ عدداً من المشاريع داخل العراق مؤكداً على أننا نمر حالياً في مرحلة قيد التفاوض بين الطرفين وسيتم الاتفاق عليه إن شاء الله في القريب العاجل.

وفي ختام الزيارة قام الوفد أيضاً بأخذ جولة على مصنع الشركة العالمية للأنابيب.

الجدير بالذكر أن قبل عامين وفي عام 2017م تحديداً قد زار معالي وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الهيئة الملكية بالجبيل في زيارة رسمية اطلع من خلالها على أبرز معالم النهضة الصناعية والاستثمارية في مدينة الجبيل الصناعية واصفاً إياها بالتجربة الرائدة والناجحة إضافة إلى أنه دعا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار بدولة العراق.