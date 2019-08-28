أمين الجوف يلتقي برئيس وأعضاء بلدي دومة الجندل ويؤكد دورهم لرفع مستوى الخدمات

المناطق_محمد الحسن

التقى أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمدالشرعان رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم بحضور رئيس البلدية في المحافظة عضو المجلس المهندس فهد بن ابراهيم العنزي وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل .

وتم خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة بين المجلس والبلديةللعمل على رفع مستوى الخدمات البلدية في المحافظة وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للقطاع البلدي .

وأكد المهندس الشرعان أهمية هذه اللقاءات لما لها من مردود إيجابي ينعكس على خدمة الوطن والمواطنين من حيث تنفيذالمشاريع التنموية، لافتاً إلى أهمية ودور المجلس في العمل البلديوالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية، مقدماً الدعم لجهود وأنشطة المجلس لخدمة المحافظةوسكانها .