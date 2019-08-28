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أمير منطقة الرياض يستقبل أمين المنطقة ومنسوبي الأمانة

أمير منطقة الرياض يستقبل أمين المنطقة ومنسوبي الأمانة
http://almnatiq.net/?p=767383
المناطق_الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتب سموه بقصر الحكم اليوم، معالي أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس يرافقه وكلاء الأمانة ورؤساء فروع البلديات بمدينة الرياض .
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بأعمال الأمانة والبلديات والتجهيزات الأولية لاستقبال المناسبات والفعاليات الوطنية القادمة في المدينة، إضافة إلى مناقشة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والتطوير العملي عليها.
ونوه سمو الأمير فيصل بن بندر بالإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها منسوبو الأمانة وضرورة تعزيز التواصل والتنسيق للظهور بمستوى عالي في الأداء والتنظيم والخدمة المميزة.

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