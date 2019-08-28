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المجلس البلدي بمحافظة حقل يتابع سير أعمال الصيانة بالكورنيش الشمالي

المجلس البلدي بمحافظة حقل يتابع سير أعمال الصيانة بالكورنيش الشمالي
http://almnatiq.net/?p=767391
المناطق - تبوك
عقد المجلس البلدي بمحافظة حقل جلسته الاعتيادية الـ46 برئاسة رئيس المجلس محمد بن زايد العمراني بحضور أعضائه ورئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله سليم العمراني وذلك بمقر المجلس في المحافظة.
واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس إضافةً إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماعات ومنها متابعة أعمال تنفيذ الصيانة للكورنيش الشمالي بمدينة حقل.
استعرض المجلس بعد ذلك عددًا من الاقتراحات التي تقدم بها أهالي محافظة حقل والمراكز التابعة للمحافظة للمجلس والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير مدن ومراكز وقرى المحافظة وسواحلها التي يقصدها الآلاف من السائحين والزائرين على مدار العام من مدن منطقة تبوك أو من مختلف مناطق المملكة لانفرادها وتميزها بطقس قليل الرطوبة صيفًا واحتواؤها على تضاريس وطبيعة جغرافية تجمع بين الشواطئ الخلابة والجبال الشامخة والكثبان الرملية ذات الألوان المتعددة .

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