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سياحية الشبحة تستعد لليوم الوطني بفقرات متنوعه

سياحية الشبحة تستعد لليوم الوطني بفقرات متنوعه
http://almnatiq.net/?p=767410
المناطق_ فايز السميري
عقدت لجنة التنمية السياحية الفرعية بالشبحة اجتماع تحضيري لاستعدادات اليوم  الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد الجهني  وبحضور رئيس بلدية الشبحة ورئيس اعضاء شرف اللجنة الداعمين واعضاء اللجنتين الشرفية والميدانية.
وتقرر خلال الاجتماع التصويت على اختيار فقرات يوم الاحتفال
 والذي سيقام يوم 25 محرم 1441 وستكون الفقرات التي تبدأ من العصر بالمسيرة الوطنية والتي ستكون مختلفه هذا العام وهناك فعاليات مصاحبة تستمر حتى المساء حيث ينطلق الحفل الخطابي بفقرات متنوعة وشاملة ومتجددة
وقدم اعضاء الشرف دعوم متنوعة لفقرات المهرجان فيما وضعت الآلية المناسبة لتنفيذ هذه الفعالية
وقدم رئيس مركز الشبحة رئيس لجنة التنمية السياحية بالشبحة
 شكر وتقدير سعادة محافظ أملج
 للجهود المبذولة التي تقدمها بلدية الشبحة برئاسة المهندس احمد البلوي وجهود ودعم الأعضاء الداعمين والعاملين لهذه الأحتفالية حيث كل الجهود تصب من اجل انجاح هذه الأحتفالية الوطنية الغالية
مؤكدا ان الشبحة ستظهر بشكل متألق في يوم الوطن.
ذكر ذلك أمين لجنة التنمية السياحية الفرعية بمركز الشبحة الأستاذ نايف الحبيشي ،

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