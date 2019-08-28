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ملتقى اللغة الإنجليزية بالجبيل يختتم أعماله بحلقة نقاش عن تعليم اللغة من النظرية الى التطبيق

ملتقى اللغة الإنجليزية بالجبيل يختتم أعماله بحلقة نقاش عن تعليم اللغة من النظرية الى التطبيق

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ملتقى اللغة الإنجليزية بالجبيل يختتم أعماله بحلقة نقاش عن تعليم اللغة من النظرية الى التطبيق

ملتقى اللغة الإنجليزية بالجبيل يختتم أعماله بحلقة نقاش عن تعليم اللغة من النظرية الى التطبيق
http://almnatiq.net/?p=767411
المناطق_الجبيل

اختتمت اليوم الأربعاء أعمال الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية والذي استمر على مدى يومين بمركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية بالعديد من الجلسات والتي شهدت مشاركة العديد من المتحدثين الدوليين.

 

حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان إدراج المهارات المستقبلية في تعليم اللغة الإنجليزية وأطلاق الإمكانيات للمتعلمين السعوديين قدمها د. منصور المالكي الأستاذ المساعد بجامعة الطائف. عقب ذلك تحدث الأستاذ المساعد في جامعة الملك فيصل د. تشارلز هول عن التواصل الغير رسمي في بيئة العمل.

 

كما تناولت د. ريما الجار الله رئيسة قسم السنة التحضيرية بكلية محمد المانع الطبية موضوع كيف تصمم منهجاً لتحفيز الطلاب في القاعة الدراسية.

 

فيما تطرق د. محمد النفيعي الأستاذ المساعد بمعهد اللغة الإنجليزية بكلية الجبيل الصناعية إلى نصائح لمتعلم اللغة الانجليزية مبنية على الأبحاث والدراسات العلمية.

 

وركز د. خالد الدوسري الخبير في تعليم وتطوير الموارد البشرية والاتصال واستشاري للغة الإنجليزية لغير الناطقين بها على تعليم اللغة الانجليزية ونظرية تطوير الموارد البشرية يداً بيد.

 

كما أختتم الملتقى بحلقة النقاش والتي شارك فيها العديد من المتحدثين عن تعليم اللغة المدمج من النظرية الى التطبيق.

 

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى يأتي كإحدى مبادرات قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل لمواكبة ما يستجد في مجال تعليم اللغة الانجليزية وركز على مجالات الاستثمار في رأس المال البشري.

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