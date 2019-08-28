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بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 38

بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 38
http://almnatiq.net/?p=767425
عقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه جلسته الاعتيادية الـ 38 مساء برئاسة رئيس المجلس أحمد بن محمود الشريف وبحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي وأعضاء المجلس وذلك بمقر الاجتماعات في مقر المجلس .
حيث نوقش عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة ومن أهمها إطلاق مبادرة لمسح وإعادة تهيئة الأراضي البيضاء داخل الأحياء من خلال تكوين فريق عمل وزيارة الأحياء التي تحتاج لتهذيب وتحسين المشهد الحضاري والتشوه البصري. كما ناقش المجلس آخر المستجدات على المشاريع الاستثمارية في المحافظة ووضع المظلات الخاصة بالمقابر وتهيئة خط سير الجنائز بالمحافظة .
وناقش المجلس وضع الممشى واعتماد تجهيزات رياضية خاصة به واطلع المجلس على مخطط الممشى الجديد.

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