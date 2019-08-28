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لجنة الانضباط بتعليم الباحة تعقد اجتماعها الأول

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المناطق-الباحة
عقدت لجنة الانضباط بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم, اجتماعاً برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني, وحضور المساعد للشؤون التعليمية “بنين” علي عوضه مديس, والمساعدة للشؤون التعليمية “بنات” نوال بنت علي الدرمحي وأعضاء وعضوات اللجنة المكلفة.
وأكد الدكتور الزهراني خلال اللقاء بأن المؤسسة التربوية الفاعلة يجب أن تنظر إلى الانضباط المدرسي باعتباره قيمة تربوية وعملية تعليمية تدفع بجميع الطلاب إلى مستوى عال يدعم من خلاله السلوك الإيجابي وتعزز مستويات التحصيل العلمي لديهم، وترفع من درجة جديتهم في شؤونهم الحياتية المختلفة، وتمكنهم من مواجهة التحديات المستقبلية بكل يسر وسهولة، مؤكدا على دور الانضباط المدرسي وأهميته في المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها بكونه محور العملية التربوية، وأساس نجاحها، وتحقيق أهدافها، مبرزا أهميته البالغة في الرفع من مستوى الطالب والطالبة وتحقيق أحد الأهداف التربوية السامية من خلال المساهمة الإيجابية في تحقيق النمو الخلقي الاجتماعي والسلوكي للطلاب والطالبات،
وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة على جميع قائدي وقائدات المدارس و المعلمين والمعلمات بأهمية الالتزام بخطة اليوم الدراسي منذ اليوم الأول من العام الدراسي, منوهاً بأهمية رصد غياب الطلاب والطالبات في برنامج نور وعدم التساهل في ذلك وفقا لقواعد السلوك والمواظبة، ملفتا إلى دور المدرسة في الجانب التثقيفي والمتمثل في التواصل مع أولياء أمور الطلاب وبناء العلاقات الإيجابية معهم لبيان أهمية الانضباط والتعريف بنص قواعد السلوك والمواظبة في حالة الغياب وتأثير ذلك على التحصيل الدراسي لأبنائهم وضرورة إشعار أولياء الأمور بأهمية متابعة الحضور والانتظام حتى آخر يوم.
ووجه الدكتور الزهراني القيادات التعليمية وعموم المشرفين والمشرفات في تنفيذ عدد من الجولات الميدانية الإشرافية على مختلف مدارس المنطقة منذ بداية العام الدراسي الجديد لمساعدة المدارس وقادتها وقائداتها والمعلمين والمعلمات على تحقيق الانضباط المدرسي خلال انطلاقة العام الدراسي , حيث تشمل الزيارات حضور الاصطفاف الصباحي والدخول للفصول الدراسية بهدف نشر ثقافة الانضباط المدرسي بين الطلاب وغرس وتعزيز قيمه، وتحفيز الطلاب والطالبات للوصول إلى أعلى مستويات التميز والانضباط من خلال المشاركة في توعية أولياء الأمور من خلال قنوات المدرسة المتاحة، وحثهم على المساهمة في متابعة وتوعية أبنائهم.

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