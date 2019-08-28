احدث الأخبار

باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود
أبرز المواد
 أمين الجوف يلتقي برئيس وأعضاء بلدي دومة الجندل ويؤكد دورهم لرفع مستوى الخدمات
منطقة الجوف
 بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 38
منطقة تبوك
 لجنة الانضباط بتعليم الباحة تعقد اجتماعها الأول
منطقة الباحة
 تعليم الباحة ينهي ترحيل المقررات الدراسية
منطقة الباحة
 ملتقى اللغة الإنجليزية بالجبيل يختتم أعماله بحلقة نقاش عن تعليم اللغة من النظرية الى التطبيق
المنطقة الشرقية
 سياحية الشبحة تستعد لليوم الوطني بفقرات متنوعه
أبرز المواد
 “بر محايل” تطلق مشروع الحقيبة المدرسية للمستفيدين من قرى حموان وممدد
أبرز المواد
 معالي مدير جامعة الباحة يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 شرطة الشرقية⁩ تقبض على تشكيل عصابي يمتهنون السطو المسلح بـ «الأقنعة»
أبرز المواد
 قوات الشرعية تؤمن قصر المعاشيق ومحيطه في عدن
أبرز المواد
باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود

باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود

أبرز المواد
أمين الجوف يلتقي برئيس وأعضاء بلدي دومة الجندل ويؤكد دورهم لرفع مستوى الخدمات

أمين الجوف يلتقي برئيس وأعضاء بلدي دومة الجندل ويؤكد دورهم لرفع مستوى الخدمات

منطقة الجوف
بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 38

بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 38

منطقة تبوك
لجنة الانضباط بتعليم الباحة تعقد اجتماعها الأول

لجنة الانضباط بتعليم الباحة تعقد اجتماعها الأول

منطقة الباحة

باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود

باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود
http://almnatiq.net/?p=767436
المناطق _ وكالات

قالت باكستان اليوم: إنها تبادلت معلومات مع الحكومة الأفغانية حول مواقع لمعسكرات للإرهابيين على الحدود المشتركة بين البلدين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل أن بلاده طالبت الحكومة الأفغانية باتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة العناصر الإرهابية النشطة في المناطق الأفغانية القريبة من الحدود مع باكستان.
وأعرب عن أمله بأن تتخذ أفغانستان الإجراءات المناسبة ضد العناصر الإرهابية في ضوء التفاهم الثنائي بين إسلام آباد وكابل حول مثل هذه القضايا.
كما أعرب متحدث الخارجية الباكستانية عن أسفه إزاء محاولة الحكومة الأفغانية تشويه الحقائق بشأن الحوادث الحدودية الأخيرة، مؤكداً أن باكستان لا تقوم بانتهاك الحدود الأفغانية، وإنما ترد على الهجمات التي تتعرض لها الأراضي الباكستانية عبر الحدود مع أفغانستان.

روابط ذات صلة

سياحية الشبحة تستعد لليوم الوطني بفقرات متنوعه

سياحية الشبحة تستعد لليوم الوطني بفقرات متنوعه
“بر محايل” تطلق مشروع الحقيبة المدرسية للمستفيدين من قرى حموان وممدد

“بر محايل” تطلق مشروع الحقيبة المدرسية للمستفيدين من قرى حموان وممدد
معالي مدير جامعة الباحة يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 

معالي مدير جامعة الباحة يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*