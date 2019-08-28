احدث الأخبار

“الخدمة المدنية”: إختبار “المعرفية” متطلب للوظائف الإدارية والتقديم للنساء منتصف المحرم
أبرز المواد
 تحت رعاية سمو أمير الرياض .. “التعليم” تدشن غدًا مدارس الطفولة المبكرة وأول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة
أبرز المواد
 باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود
أبرز المواد
 أمين الجوف يلتقي برئيس وأعضاء بلدي دومة الجندل ويؤكد دورهم لرفع مستوى الخدمات
منطقة الجوف
 بلدي الوجه يعقد جلسته الـ 38
منطقة تبوك
 لجنة الانضباط بتعليم الباحة تعقد اجتماعها الأول
منطقة الباحة
 تعليم الباحة ينهي ترحيل المقررات الدراسية
منطقة الباحة
 ملتقى اللغة الإنجليزية بالجبيل يختتم أعماله بحلقة نقاش عن تعليم اللغة من النظرية الى التطبيق
المنطقة الشرقية
 سياحية الشبحة تستعد لليوم الوطني بفقرات متنوعه
أبرز المواد
 “بر محايل” تطلق مشروع الحقيبة المدرسية للمستفيدين من قرى حموان وممدد
أبرز المواد
 معالي مدير جامعة الباحة يترأس اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 89 
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا بترقية وتعيين 22 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
“الخدمة المدنية”: إختبار “المعرفية” متطلب للوظائف الإدارية والتقديم للنساء منتصف المحرم

“الخدمة المدنية”: إختبار “المعرفية” متطلب للوظائف الإدارية والتقديم للنساء منتصف المحرم

أبرز المواد
تحت رعاية سمو أمير الرياض .. “التعليم” تدشن غدًا مدارس الطفولة المبكرة وأول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

تحت رعاية سمو أمير الرياض .. “التعليم” تدشن غدًا مدارس الطفولة المبكرة وأول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

أبرز المواد
باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود

باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود

أبرز المواد
أمين الجوف يلتقي برئيس وأعضاء بلدي دومة الجندل ويؤكد دورهم لرفع مستوى الخدمات

أمين الجوف يلتقي برئيس وأعضاء بلدي دومة الجندل ويؤكد دورهم لرفع مستوى الخدمات

منطقة الجوف

“الخدمة المدنية”: إختبار “المعرفية” متطلب للوظائف الإدارية والتقديم للنساء منتصف المحرم

“الخدمة المدنية”: إختبار “المعرفية” متطلب للوظائف الإدارية والتقديم للنساء منتصف المحرم
http://almnatiq.net/?p=767442
المناطق _ الرياض

قالت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، إنها ستبدأ في الثاني من شهر صفر المقبل من العام الجديد 1441هــ، تطبيق اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للتقدم على مفاضلات الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة البكالوريوس والماجستير.

وتابعت: علماً أن التسجيل متاحٌ حالياً للتقدم على الفترة الثانية من اختبار القدرة المعرفية الذي سيكون من تاريخ ١٣ – ١٦ المحرم ١٤٤١هـ الموافق 12 – 15 / 9 / 2019 وذلك للنساء، فيما يتاح التقدم للفترة الثالثة والخاصة بالرجال والنساء بدءاً من تاريخ ١٤٤١/٥/٢٨ حتى ١٤٤١/٦/١ الموافق ٢٣-٢٦ /٢٠٢٠/١م.

تأتي الفترتان الثانية والثالثة استكمالاً للفترة الأولى التي أطلقت فيما سبق حيث تسعى وزارة الخدمة المدنية من تطبيق اختبار القدرة المعرفية للوظائف الإدارية الذي يعد امتداداً لعديد من الاختبارات المعرفية الخاصة بالمفاضلات الوظيفية لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المتقدمين كافة من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية المحلية والخارجية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أكدت فيما سبق أن مَن سبق لهم إجراء الاختبار لا يلزمهم إعادته مرة أخرى، كما دعت الوزارة جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية (بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، الماجستير) من التربويين وغير التربويين من كلا الجنسين الذين يرغبون التقدم على المفاضلات الإدارية، إلى التسجيل وأخذ موعد للاختبار على موقع المركز الوطني للقياس.

روابط ذات صلة

تحت رعاية سمو أمير الرياض .. “التعليم” تدشن غدًا مدارس الطفولة المبكرة وأول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة

تحت رعاية سمو أمير الرياض .. “التعليم” تدشن غدًا مدارس الطفولة المبكرة وأول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة
باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود

باكستان تتبادل مع أفغانستان معلومات حول مواقع للإرهابيين على الحدود
سياحية الشبحة تستعد لليوم الوطني بفقرات متنوعه

سياحية الشبحة تستعد لليوم الوطني بفقرات متنوعه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*