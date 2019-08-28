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“الزكاة والدخل” تحصد أعلى فئة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية الإلكترونية

“الزكاة والدخل” تحصد أعلى فئة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=767449
المناطق _ الرياض

حازت الهيئة العامة للزكاة والدخل على الفئة البلاتينية “أعلى فئة” في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية ضمن الإصدار الجديد الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر”.
وجاءت ثلاث جهات حكومية في الفئة البلاتينية وهي: وزارة المالية والهيئة العامة للزكاة والدخل وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
وأسهمت الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل هيئة الزكاة والدخل في تحقيق أهداف التحول الرقمي للجهات الحكومية والتطوير في تقديم الخدمات للمستفيدين، الذي جعلها من بين أفضل 15 جهة ساهمت في تحسين مؤشر النضج الإجمالي لجميع الخدمات الحكومية.
وأسهمت الهيئة أيضاً في رفع المؤشر الإجمالي للنضج، مما جعلها تحقق أعلى فئة “الفئة البلاتينية” في تقييم الجهات الحكومية حول نضج الخدمات الإلكترونية المقدمة من تلك الجهات، ضمن مساعي الهيئة في تقديم أعلى الخدمات للمكلفين، ومساعدتهم في إنهاء تعاملاتهم الإلكترونية بأعلى معايير الالتزام بكل يسر وسهولة.
ويقيس مؤشر النضج للخدمات الحكومية الإلكترونية مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية في مسار الخدمات الإلكترونية بناء على بيانات محدثة توثَق من قبل الجهات نفسها من خلال مرصد الخدمات الحكومية (مرصد) للمساهمة في إتاحة الخدمات الإلكترونية الحكومية وزيادة نضجها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية.
ويعد مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية أداة تقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، ويساعد على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية المتطورة والناضجة ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين، وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم تلك الخدمات.
ويحلل المؤشر مستوى الرقمنة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال والجهات الحكومية الأخرى.
ويمثل مؤشر نضج الخدمات الحكومية أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في خطة التحول الوطني 2020، حيث أن المستهدف الوصول إلى 85% كنسبة إجمالية لنضج جميع الخدمات الحكومية.

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