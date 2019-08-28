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محافظ هيئة الاتصالات: إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 توفر حلول مبتكرة ونماذج عمل لاقتصاد رقمي مزدهر

محافظ هيئة الاتصالات: إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 توفر حلول مبتكرة ونماذج عمل لاقتصاد رقمي مزدهر
http://almnatiq.net/?p=767452
المناطق _ الرياض

رفع معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء لإستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
2023 ، مؤكدًا أن اعتمادها شاهدٌ على ما يحظى به هذا القطاع الحيوي من دعمٍ متواصل من القيادة الرشيدة .
وعد معاليه الإستراتيجية خارطة لرسم طريق القطاع نحو الوصول إلى مستويات استثنائية في العديد من الجوانب ، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تهدف إلى تحفيز تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز المنافسة والاستثمار وتوفير حلول مبتكرة ونماذج عمل جديدة لاقتصاد رقمي مزدهر.
وقال معاليه : تعتز هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بكونها أحد الجهات المساهمة في إعداد هذه الإستراتيجية، وتلتزم بدورها الجوهري في تحقيقها، من خلال تحديد 5 أولويات من ضمن 13 أولوية تندرج تحت الإستراتيجية، والسعي لتنفيذ 10 مبادرات من بين 24 مبادرة تدعمها الإستراتيجية ، مبيناً أن المبادرات تهدف إلى تحسين فعالية سوق الاتصالات وتحسين تنظيمات تقنيات المعلومات وتحفيز تبني التقنيات الناشئة، لترسيخ مكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في التحول الرقمي.
واختتم معالي المحافظ تصريحه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن عامر السواحه على إيمانه بجهات القطاع وقدرتها على تحقيق هذه الإستراتيجية الطموحة، والوصول بالقطاع إلى مستوى عالٍ من النضج والفاعلية.

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