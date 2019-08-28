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الهيئة العامة للترفيه تعزز نشاطها الاقتصادي بإطلاق حزمة من التراخيص الجديدة

الهيئة العامة للترفيه تعزز نشاطها الاقتصادي بإطلاق حزمة من التراخيص الجديدة
http://almnatiq.net/?p=767458
المناطق _ الرياض

أطلقت الهيئة العامة للترفيه اليوم حزمة جديدة من التراخيص التي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها ، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية ، خلال معرض تعريفي نظمته الهيئة ودعت إليه المهتمين في قطاع الترفيه .
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه أن الهيئة عملت على وضع التشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع عبر إجراءات سهلة بهدف نمو قطاع الترفيه، الأمر الذي من شأنه أن يضع المملكة بإذن الله على الخارطة الدولية في مجال الترفيه، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030″.
من جهته أكد المدير التنفيذي للعمليات بالهيئة سلطان الفقير أن الهدف من تقديم هذه المجموعة من التراخيص هي تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه الذي يعد قطاعاً حيوياً واعداً، حيث يمكن للمستثمرين التقدم عبر منصة الخدمات الإلكترونية المخصصة لذلك للحصول على التراخيص، عبر إجراءات ميسّرة وواضحة.
تجدر الإشارة إلى أن عدداً من المستثمرين والمهتمين بقطاع الترفيه وأصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والخاصة زاروا مساء اليوم المعرض التعريفي الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، واطلعوا على نماذج توضيحية لآلية الحصول على التراخيص، واستمعوا من موظفي الهيئة لإجابات وافية عن الاستفسارات التي تتعلق بالمنظومة الجديدة.
ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على خدمات التراخيص زيارة منصة الخدمات الإلكترونية : http://e.gea.gov.sa للاطلاع على المعلومات والأسئلة الشائعة والأمثلة التوضيحية لمنظومة التراخيص.

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