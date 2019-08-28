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أمانة تبوك تنهي 95% من أعمال مشروع جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن

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أمانة تبوك تنهي 95% من أعمال مشروع جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن

أمانة تبوك تنهي 95% من أعمال مشروع جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن
http://almnatiq.net/?p=767470
المناطق - تبوك
أنهت أمانة منطقة تبوك (95%) من أعمال مشروع استكمال إنشاء جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل خلال فترة لم تتجاوز 57.9% من المدة التعاقدية البالغة (480) يوماً.
وأوضح مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عبدالمجيد بن فريح السراح أن إنجاز المشروع يهدف لاستكمال تحرير الحركة المرورية على كامل طريق الملك فهد عن تقاطعاته مع الطرق الرئيسة الأخرى بدأ من وسط المدينة شرقًا وآخرها عند تقاطعه مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل غرباً باتجاه جامعة تبوك ضمن رؤية الأمانة الاستراتيجية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والطرق الرئيسة العابرة بمدينة تبوك.
وبيّن المهندس السراح أن مدة المشروع التعاقدية (480) يوماً انقضى منها (278) يوماً جرى خلالها إنجاز (95%) من الأعمال في مدة لم تتجاوز (57.9%) من كامل الفترة التعاقدية.
وأضاف السراح أن العمل جاري حالياً إنهاء أعمال فرش ودمك طبقات الأساس الترابية عند بدايات الصعود والنزول للجسر تمهيداً لمباشرة أعمال فرش طبقات الأسفلت لها خلال أسبوعين من تاريخه مشيرًا إلى قيام المقاول حاليًا بالتجهيز للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل طرق الخدمة على طريق الملك فهد وطريق الإمام عبد الرحمن بن فيصل
التي تتضمن تنفيذ الأرصفة الجانبية عند الجدران الجانبية للجسر ومناطق التنسيق الموقعي أسفل الجسر ومن ثم أعمال الكشط والسفلته لها ويتوقع أن تنتهي هذه الأعمال خلال الشهرين القادمين بإذن الله تعالى.

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