احدث الأخبار

المعارك تعود إلى عدن مجددا.. الشرعية تقلب الطاولة على “الانتقالي”.. وخبراء: مشروع الانفصال سقط
أبرز المواد
 تونس تدعو إلى تطوير الاقتصاد ومناخات الإستثمار في أفريقيا
أبرز المواد
 التحالف : إعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمير الرياض يعزي أسرة الفقيد الرشيد
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنهي 95% من أعمال مشروع جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن
منطقة تبوك
 انطلاق الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن
أبرز المواد
 الهيئة العامة للترفيه تعزز نشاطها الاقتصادي بإطلاق حزمة من التراخيص الجديدة
أبرز المواد
 بمناسبة شفاء أمير الكويت ..الشليمي يقوم بتوزيع صدقات في الحرم
أبرز المواد
 محافظ هيئة الاتصالات: إستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 توفر حلول مبتكرة ونماذج عمل لاقتصاد رقمي مزدهر
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تحصد أعلى فئة في مؤشر النضج للخدمات الحكومية الإلكترونية
أبرز المواد
 قناة ” بداية ” تستعد لإطلاق بثها والعودة للعمل مرة أخرى
أبرز المواد
 “الخدمة المدنية”: إختبار “المعرفية” متطلب للوظائف الإدارية والتقديم للنساء منتصف المحرم
أبرز المواد
المعارك تعود إلى عدن مجددا.. الشرعية تقلب الطاولة على “الانتقالي”.. وخبراء: مشروع الانفصال سقط

المعارك تعود إلى عدن مجددا.. الشرعية تقلب الطاولة على “الانتقالي”.. وخبراء: مشروع الانفصال سقط

أبرز المواد
تونس تدعو إلى تطوير الاقتصاد ومناخات الإستثمار في أفريقيا

تونس تدعو إلى تطوير الاقتصاد ومناخات الإستثمار في أفريقيا

أبرز المواد
التحالف : إعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

التحالف : إعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

أبرز المواد
أمير الرياض يعزي أسرة الفقيد الرشيد

أمير الرياض يعزي أسرة الفقيد الرشيد

أبرز المواد

التحالف : إعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة

التحالف : إعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=767477
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت – ولله الحمد – مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل – بفضل الله -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

روابط ذات صلة

المعارك تعود إلى عدن مجددا.. الشرعية تقلب الطاولة على “الانتقالي”.. وخبراء: مشروع الانفصال سقط

المعارك تعود إلى عدن مجددا.. الشرعية تقلب الطاولة على “الانتقالي”.. وخبراء: مشروع الانفصال سقط
تونس تدعو إلى تطوير الاقتصاد ومناخات الإستثمار في أفريقيا

تونس تدعو إلى تطوير الاقتصاد ومناخات الإستثمار في أفريقيا
أمير الرياض يعزي أسرة الفقيد الرشيد

أمير الرياض يعزي أسرة الفقيد الرشيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*