تونس تدعو إلى تطوير الاقتصاد ومناخات الإستثمار في أفريقيا

المناطق _ وكالات

أكّد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أنّ حاجة القارة الأفريقية إلى تحقيق تحوّل اقتصادي جذري عبر تنويع نشاطها الاقتصادي بالاعتماد على العلوم والتكنولوجيا.

ودعا في كلمة ألقاها في القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) التي تعقد بمدينة يوكوهاما في اليابانية إلى تضافر الجهود بين الدول الأفريقية واليابان والمنظمات الدولية الشريكة، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق أهداف هذا التحول الاقتصادي.

وأشاد بدور اليابان في دعم التنمية في أفريقيا من خلال مسار قمة (تيكاد) منذ تأسيسها سنة 1993م ودعم البرامج والاستثمارات الهادفة إلى تأمين التحول الاقتصادي في القارة عبر تطوير البنية التحتية عالية الجودة وتسريع الاندماج وتعزيز السلم والاستقرار وتنمية القدرات البشرية.

وحثّ على الأخذ بعين الاعتبار أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة في عمليات تطوير القارة.