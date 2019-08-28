المعارك تعود إلى عدن مجددا.. الشرعية تقلب الطاولة على “الانتقالي”.. وخبراء: مشروع الانفصال سقط

المناطق _ إسلام داوود

عادت أصوات الرصاص والانفجارات، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد أسابيع من سيطرة ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” على المدينة وطرده قوات الجيش الوطني اليمني الموالي للشرعية من المدينة.

بداية الأحداث الأخيرة، كانت من مدينة “عتق” عاصمة محافظة شبوة الاستراتيجية في وسط اليمن والتي شهدت معارك ضارية بين قوات الشرعية من جهة وقوات المجلس الانتقالي والنخبة الشبوانية الموالية لها التي سعت للسيطرة على المدينة من جهة أخرى.

وجاءت محاولة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على شبوة بعد سيطرتهم على أغلب أجزاء محافظة عدن وأبين، قبل نحو أسبوعين.

لكن قوات المجلس الانتقالي فوجئت بصمود كبير من قوات الشرعية اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، التي استماتت في الدفاع عن المدينة كونها نقطة استراتيجية فاصلة في مسار سقوط المحافظات الجنوبية في يد الانتقالي، تمهيدا لتقسيم اليمن.

وبعد أيام من سيطرة قوات الشرعية اليمنية على مدينة عتق، وصل رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، يوم الأحد، إلى المدينة لـ “الاضطلاع على الأوضاع بعد المعارك الأخيرة”.

معركة عتق بحسب محللين أعطت قوات الجيش اليمني فرصة ذهبية لاستعادة زمام المبادرة من قوات المجلس الانتقالي المتراجعة، وفي غضون 3 أيام تمكن الجيش من استعادة كامل محافظة شبوة والتقدم إلى محافظة أبين، وصولا إلى محافظة عدن حيث جرى إتمام السيطرة على القصر الرئاسي في معاشيق وعدد آخر من المديريات وأجزاء من مطار عدن قبل أن تعود وتتراجع عنه في وقت لاحق من اليوم.

وتمكنت قوات الجيش اليمني الأربعاء، من إحكام سيطرتها على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن، ودخلت قوات كبيرة من الجيش إلى المدينة عقب معارك عنيفة مع قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأسفرت المعارك، بحسب مصادر، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

فشل التقسيم:

بدوره، أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سيطرة الجيش على زنجبار. مضيفا أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستكملون سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار.

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر»: أبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة.

وأوضح الوزير الإرياني أن الحكومة ماضية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي في تثبيت الأمن والاستقرار في جميع المحافظات المحررة، وحشد كل الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بدعم وإسناد من التحالف بقيادة السعودية.

ووجه وزير الإعلام اليمني الدعوة للالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية والتوجه نحو المعركة الحقيقية والخطر الكبير الذي يتربص بالجميع والمتمثل بالميليشيات الحوثية، وثمن عالياً دور المملكة في دعم اليمن، وقال: ولن ننسى لهم هذه المواقف التي ستخلد في ذاكرة التاريخ ويتناقلها اليمنيون جيلاً بعد جيل».

من جهته، وصف الإعلامي اليمني، أنيس منصور، أحداث جنوب اليمني، بانهيار مخزي سياسياً وعسكرياً للمجلس الانتقالي، مضيفا انها هزيمة تاريخية أفشلت مشروع الانفصال وعززت مشروع الوحدة اليمنية فلن تقوم لهم قائمة بعد اليوم .

انهيارات سريعة:

الناطق باسم الجيش اليمني عبدو مجلي أكد في تصريحات صحفية أن “الانهيار الكبير” لقوات المجلس الانتقالي، يعود إلى استسلام بعضها سريعا وانضمامها إلى القوات الحكومية.

وأشار مجلي إلى أن كافة شيوخ القبائل والمواطنين في محافظتي لحج وأبين ساندوا القوات الحكومية، نافيا في الوقت نفسه أن يكون للأهالي دور في المعركة الأخيرة، مضيفا أن العديد من الوحدات قد عادت “لحضن الدولة والشرعية”.

أسباب التراجع:

من جهته، أرجع الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أسباب خسارة قوات المجلس الجنوبي للمناطق التي سيطروا عليها، بصورة سريعة ومفاجئة إلى عدم وجود قوة حقيقية لدى ذلك المجلس على الأرض، كما أن استخدامه القوة مؤخرا أثار غضب اليمنيين

وأضاف، بادي أن الشعب اليمني لا يزال ملتفا حول الشرعية، وقد رفضوا التعاون مع هذه المجموعة الانفصالية.

بدوره، رأى وزير الدولة اليمني محمد العامري أن استعادة قوات الجيش الوطني لنفوذه في المناطق الجنوبية يعود إلى التأييد الشعبي الجنوبي للشرعية الممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإلى “الدعم اللوجستي” الذي قدمته السعودية.

وأضاف العامري أنه لا يوجد حاضنة شعبية للمجلس الانتقالي، فهم يشجعون فكرة التمرد والفوضى، وقد أصبح الأمر مكشوفا للجميع، ولم يصبح لديهم شيء سوى المتاجرة بالقضية”

ونفى العامري وجود دعم عسكري مباشر من المملكة في العملية العسكرية الأخيرة، لافتا إلى أن القوات اليمنية الحكومية هي التي نفذت العملية كاملة.