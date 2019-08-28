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مدير جامعة الجوف يدعو هيئة التدريس لمضاعفة نشاط البحث العلمي

مدير جامعة الجوف يدعو هيئة التدريس لمضاعفة نشاط البحث العلمي
http://almnatiq.net/?p=767489
الجوف _ محمد الحسن

تناول معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري، في لقائه أعضاء الهيئة التدريسية  بكليات سكاكا، العديد من المحاور كمهارات التفكير والإبداع في البحث العلمي لخدمة قضايا المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030، مؤكداً استمرار اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع منسوبيها من الجناح الأكاديمي على الارتقاء بأبحاثهم لخدمة المجتمع والوطن.
وشدّد معاليه في افتتاحية اللقاء على أهمية التنسيق بين الباحثين، وضرورة إجراء البحوث العلمية مع الاهتمام بتوظيف مفهوم فرق العمل
بتشجيع الشراكات بين الباحثين، مجدداً التأكيد على أهمية البحث العلمي في مسيرة الجامعة الذي عدّه من عوامل التقييم التي تستخدمها جهات التصنيف كمؤشرات أقوى، داعياً لأهمية الالتفاف حوله والتركيز عليه، مذكِّراً أن أي عضو ينصرف عن البحث العلمي عليه مراجعة
نفسه، وأن الجامعة تبذل كل الجهود للإيفاء بمتطلبات البحث العلمي.
كما هنَّأ منسوبي الجامعة بالعام الدراسي الجديد حيث قال : ” إنه يحمل فرحة خاصة عن الأعوام السابقة بحصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي، والذي سيتلوه قريباً الاعتماد البرامجي لعدد من الأقسام الأكاديمية، حيث ستزور الجامعة ست لجان لتقييم برامجها “، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الشهر القادم سيشهد نقل كليات البنين في القريات وطبرجل إلى المباني الجديدة، وإعلان جامعة الجوف بلا مبانٍ مستأجرة.

وأوضح معاليه أن الجامعة بحصولها على الاعتماد الأكاديمي فإنها أمام اختبار تجويد المخرجات لتتوافق مع رؤية المملكة 2030 وإمكانات
الطلبة الفكرية والعملية ومتطلبات سوق العمل، داعياً الجميع للعمل من أجل مخرج واحد هو الطالب، مضيفاً أن الطلبة هم الهدف الأساسي، ولا بد من بنائهم أكاديمياً وفكرياً وسلوكياً ونفسياً كي يمتلكوا مهارات ومتطلبات سوق العمل، معتبراً أن العلاقة بين أعضاء هيئة التدريس والجامعة من الضروريات ، فإن صحت وقويت كانت النتائج إيجابية ومنعكسةً على كل تفاصيل العمل في قاعات الدرس.

كما دعا الدكتور البشري أعضاء هيئة التدريس لمواكبة التحولات التقنية والمنهجية والفكرية التي يعيشها العالم لعكسها للطلبة بأحدث ما يمكن في التخصصات والمهارات ومصادر التعليم والتعلم وكيفية توظيف تقنية المعلومات.
وفي نهاية اللقاء قدم معالي مدير الجامعة، شكره لأعضاء الهيئة التدريسية على الحضور معبراً عن سروره باللقاء وعلى ما قدموه للجامعة، كما حثهم على مواصلة الجهود والإخلاص.
وكان مدير الجامعة ووكلاؤها قد أجابوا على عديد الاستفسارات والمداخلات التي طرحها الحضور، في مختلف الاتجاهات والمجالات التي تمس العملية التعليمية وعناصرها.

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