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التحالف : سقوط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

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التحالف : سقوط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

التحالف : سقوط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
http://almnatiq.net/?p=767499
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة ( 23:35 ) من مساء الأربعاء ( 28 أغسطس 2019 م ) سقط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.
وأوضح العقيد المالكي أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات – ولله الحمد – حتى نشر هذا البيان.
وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ ( كروز )، ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية الإرهابية واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار ( 2216 ) والقرار ( 2231 )، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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