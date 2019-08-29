حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث

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http://almnatiq.net/?p=767507
المناطق _ حائل
باشرت الجهات الأمنية بحائل صباح اليوم  إطلاق نار في أحد المنازل في حي شمال حائل.
حيث تلقت عمليات الشرطة بلاغ عن إطلاق نار في احد الأحياء الشمالية لحائل،وبمباشرة الحادث تبين وجود امرأة خمسينية، تعرضت لطلق ناري، مما أدى إلى وفاتها .
وتم نقل الجثمان الى مستشفى حائل العام ،فيما بدأت الشرطة ‏فتح ملف التحقيق وتحفظت على زوجها،فيما لازالت التحقيقات مستمرة.
من ‏جهته تلقته عمليات الشرطة أيضا بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شخص،على طريق حائل-النيصية،بالقرب من الملاعب المُجمّعة للتعليم.
وباشرت الجهات الأمنية والصحية ،الموقع، وتم نقل الجثمان لمستشفى حائل العام، والتحقيق في أسباب الوفاة،فيما كثّفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل، البحث عن المتسبب.

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