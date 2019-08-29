احدث الأخبار

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة
أبرز المواد
 حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث
أبرز المواد
 العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه
أبرز المواد
 ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان
أبرز المواد
 التحالف : سقوط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
أبرز المواد
 مدير ” تعليم الليث ” يبحث مع قادة وقائدات المدارس الستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 مدير جامعة الجوف يدعو هيئة التدريس لمضاعفة نشاط البحث العلمي
منطقة الجوف
 المعارك تعود إلى عدن مجددا.. الشرعية تقلب الطاولة على “الانتقالي”.. وخبراء: مشروع الانفصال سقط
أبرز المواد
 تونس تدعو إلى تطوير الاقتصاد ومناخات الإستثمار في أفريقيا
أبرز المواد
 التحالف : إعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمير الرياض يعزي أسرة الفقيد الرشيد
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنهي 95% من أعمال مشروع جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن
منطقة تبوك
20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة

أبرز المواد
حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث

حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث

أبرز المواد
العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

أبرز المواد
ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

أبرز المواد

العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه
http://almnatiq.net/?p=767509
المناطق_وكالات

قالت وزارة الداخلية العراقية، امس الأربعاء، إن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أعفي من منصبه، ضمن إجراءات التدوير الوظيفي ووفقا للسياقات القانونية والإدارية

وأفادت الوزارة في بيان، بأن “وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمر بنقل الفريق رائد شاكر جودت من قيادة قوات الشرطة الاتحادية، إلى مقر وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، وتكليف اللواء الركن جعفر صدام فلحي البطاط رئيس أركان الشرطة الاتحادية بتسيير أمور القيادة لحين اختيار قائدا جديدا وفقا للضوابط القانونية والإدارية الأصولية”

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن القرار جاء “في إطار حرص الوزارة على القيام بتنفيذ إجراءات التدوير الوظيفي وفقا للسياقات القانونية والإدارية، وبما يعزز مسيرة العمل الأمني والخدمي ويرتقي به إلى مستويات الطموح”

وكان موقع “السومرية نيوز” قد نقل، في وقت سابق اليوم، عن مصدر أمني، بقيام وزير الداخلية ياسين الياسري بإقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت من منصبه وتعيين بديلا عنه

روابط ذات صلة

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة
حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث

حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث
ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*