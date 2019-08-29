دراسة تكشف انقساما متزايدا بين الأمريكيين في عهد ترامب

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كشفت دراسة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” أن 56% من البالغين في الولايات المتحدة، يشعرون بأن العلاقة بين الأعراق المختلفة تدهورت منذ تولي دونالد ترامب حكم البلاد سنة 2017

وأوضحت الدراسة أن 86% من الأمريكيين من أصول إفريقية، و74% من المنحدرين من أمريكا اللاتينية يختبرون هذا الشعور، بينما يرى 10% فقط من البالغين الأمريكيين أن العلاقات بين الأعراق المختلفة في البلاد تحسنت في وقت رئاسة ترامب

وفي سياق آخر، أظهرت الدراسة انقساما كبيرا بين الأمريكيين بخصوص وجهات النظر والمبادئ الشخصية، حيث يرى 52% ممن شملتهم الدراسة أن “الإيمان بإله” أمر مهم جدا، بينما يرى 20% من المشاركين أنه أمر مهم إلى حد ما

وقال 80% من المستجوبين الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة أن حب الوطن أمر مهم جدا بالنسبة لهم، في حين أن الروح الوطنية تنتشر وسط 42% فقط من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و38 سنة