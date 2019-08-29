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الغذاء والدواء” تحذر من بيض المائدة.. يحتوي على أنفلونزا الطيور

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الغذاء والدواء” تحذر من بيض المائدة.. يحتوي على أنفلونزا الطيور

الغذاء والدواء” تحذر من بيض المائدة.. يحتوي على أنفلونزا الطيور
http://almnatiq.net/?p=767512
المناطق_الرياض

شنّ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وفرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي حملة لمعاينة المنتجات وفحص عينات متنوعة من بيض المائدة للتأكد من مأمونيتها وصلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات

وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الوطني لرصد الملوثات بالأغذية، الذي يتضمن فحص عينات غذائية من منتجات البيض للتحقق من التزام المنشآت في بيع وتخزين البيض، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وللتحقق من التزام منشأة بيع وتخزين البيض لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة

وتحال العينات إلى مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء للتحقق من مدى مأمونيتها وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات أو المزارع المخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع جهات رقابية وصحية، على عدم استيراد بيض المائدة الكامل الطازج من الدول التي سبق ان صدر فيها قرار حظر استيراد بسبب مرض انفلونزا الطيور ولم يتم رفع الحظر عنها

وطالبت الهيئة المستوردين أن تكون جميع إرساليات بيض المائدة الكامل الطازج المستورد من البلدان غير الموبوءة من غير بلد المنشأ الأصلي مصحوبة بشهادة صحية، وفقاً للنموذج المعتمد ومستوفية لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية المعتمدة، وأن تتعرض لعمليات تصنيعية جوهرية في بلد ثان تغير من طبيعتها الاصلية وتكسبها دلالة بلد المنشأ المصدر إلى المملكة، إضافة إلى الالتزام بالاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء فقط والمدرجة ضمن القوائم المنشورة على الموقع الإلكتروني

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