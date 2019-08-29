واشنطن تعلن بدء «عملية الحارس» لأمن الملاحة في الخليج العربي

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أمس الأربعاء عن بدء “عملية الحارس”، والتي تهدف إلى ضمان أمن الملاحة في الخليج.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحافي عُقد في البنتاغون “يسعدني أن أعلن عن بدء عملية الحارس”.

وعلى الرغم من أن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية تواصلت مع العديد من الحلفاء مطالبين إياهم بالانضمام لهذه المبادرة، إلا أن إسبر أعلن الأربعاء أن هناك ثلاث دول مشاركين بشكل مبدئي في هذه العملية وهي بريطانيا وأستراليا والبحرين.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي “هذه العملية لها هدفان، الأول ضمان حرية الملاحة للسفن التجارية الحيوية بالنسبة للاقتصاد العالمي، والثاني هو التصدي للاستفزازات المحتملة وتجنب نشوب صراع في المنطقة”.

وتعمل الولايات المتحدة على هذه المبادرة منذ عدة أشهر وذلك بسبب التوتر المتزايد بينها وبين إيران، حيث تتهم طهران بالوقوف وراء سلسلة من الهجمات كانت قد تعرضت لها ناقلات النفط في خليج عمان.