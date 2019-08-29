“خطوات بسيطة” تؤخر زحف الشيب على شعرك.. تعرّف عليها

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إذا كنت ممن يخشون زحف الشيب على شعرك، مع التقدم في العمر، فإنك تستطيع القيام ببعض الخطوات، حتى تحافظ قدر الإمكان على لون شعرك الأصلي، لكنك قد لا تتفادى الأمر بشكل نهائي.