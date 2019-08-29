احدث الأخبار

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة
أبرز المواد
 حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث
أبرز المواد
 العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه
أبرز المواد
 ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان
أبرز المواد
 التحالف : سقوط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران
أبرز المواد
 مدير ” تعليم الليث ” يبحث مع قادة وقائدات المدارس الستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 مدير جامعة الجوف يدعو هيئة التدريس لمضاعفة نشاط البحث العلمي
منطقة الجوف
 المعارك تعود إلى عدن مجددا.. الشرعية تقلب الطاولة على “الانتقالي”.. وخبراء: مشروع الانفصال سقط
أبرز المواد
 تونس تدعو إلى تطوير الاقتصاد ومناخات الإستثمار في أفريقيا
أبرز المواد
 التحالف : إعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” بالمجال الجوي لليمن أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أمير الرياض يعزي أسرة الفقيد الرشيد
أبرز المواد
 أمانة تبوك تنهي 95% من أعمال مشروع جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن
منطقة تبوك
20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة

أبرز المواد
حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث

حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث

أبرز المواد
العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

أبرز المواد
ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

أبرز المواد

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة

20 ألف وظيفة للسعوديين مُستهدف توطين مهنة المحاسبة
http://almnatiq.net/?p=767524
المناطق_متابعات

دشن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي برنامج التسجيل المهني الذي أطلقته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يلزم المنشآت بتسجيل جميع العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة والحصول على عضوية هيئة المحاسبين القانونيين، عبر الموقع الإلكتروني https://eservice.socpa.org.sa

حيث ستقوم الوزارة بدءاً من تاريخ 1/ 1/ 1441هـ بإلزام ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها من المحاسبين الوافدين بوجوب حصولهم على الاعتماد من الهيئة كأحد الشروط عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل وتعديل المهن

ويأتي تدشين هذا البرنامج حرصاً من الجهتين على التحقق من المؤهلات العلمية للوافدين وتحليل جميع الوظائف المحاسبية، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لها، تمهيداً لتوطين المهنة

وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين في البرنامج لضمان القضاء على استخدام الشهادات المزورة، حيث يعد التسجيل اعترافاً من جهة مهنية مختصة بصحة تأهيل المسجلين، وذلك لرفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022م، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030

روابط ذات صلة

حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث

حائل: وفاة إمرأة بطلق ناري ، والعثور على جثة أخرى ..والشرطة تحقق وتبحث
العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه

العراق.. وزير الداخلية يعفي قائد الشرطة الاتحادية من منصبه
ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

ملكة بريطانيا توافق على طلب الحكومة بتعليق البرلمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*