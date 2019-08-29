إدواردو يفاجيء جماهير الهلال بهذا التصريح !

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أكد البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب نادي الهلال، أنه يطمح للاستمرار مع الفريق ومساعدة النادي في مختلف المشاركات من أجل مواصلة العمل على تحقيق الألقاب.

وحسب “يورو سبورت” قال إدواردو : ” نه موسمي الخامس مع النادي.. يسعدني أن أتواجد في الهلال الذي لديه تاريخ كبير ومنحني الكثير في حياتي المهنية، كما أن الهلال يعمل دوما من أجل المنافسة على الألقاب، وهذا الأمر لن يختلف في الموسم الحالي أيضا، سنواصل العمل بكل قوة من أجل المنافسة على جميع المسابقات التي نشارك فيها، وسنواصل تحقيق أهدافنا”.

وكانت تقارير إعلامية ذهبت إلى إمكانية التخلي عن إدواردو في الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

يشار إلى أن إدواردو 29 عاما تمكن من تحقيق ستة ألقاب مع نادي الهلال، ويعد أكبر هداف أجنبي في تاريخ النادي، ووصل إلى موسمه الخامس مع الفريق الحاصل على المركز الثاني في النسخة الماضية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.