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قرار “هام” بشأن المتعثرين في سداد القروض 3 أشهر متتالية !

قرار “هام” بشأن المتعثرين في سداد القروض 3 أشهر متتالية !
http://almnatiq.net/?p=767526
المناطق_الرياض

قال مصدر فى المصارف السعودية، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتأخرين فى سداد القروض الشخصية بعد تأخر السداد لأكثر من 3 أشهر متتالية أو 5 أشهر متفرقة حتى لو كان سبب التعثر يرجع لتأخر صرف المنشأة .
وحسب “المدينة” قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث الرسمى باسم البنوك السعودية، أن البنوك لا تبادر من اليوم الأول لتأخر العميل عن السداد أو التعثر إلى اللجوء للقضاء والمحاكم المختصة لاستعادة حقوقها المالية، وبالذات بالنسبة للعملاء الذين يتعرضون لحالات وظروف مالية طارئة، حيث إنها تتواصل معهم لحثهم على السداد.
وتابع: أن الضوابط ألزمت البنوك والمصارف – بناء على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير في ظروف العميل (إجباريا) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، وأيضا ألزمت البنوك والمصارف – بناء على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغير في ظروف العميل (اختياريا) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.
وأضاف: يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المختصة، مع ضرورة إخطار العميل بذلك عند تخلفه عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة طوال فترة التمويل.

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