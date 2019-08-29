طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 5 مناطق سعودية

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http://almnatiq.net/?p=767531
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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