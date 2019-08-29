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الهند تشغل نحو 50 ألف وظيفة شاغرة في كشمير

الهند تشغل نحو 50 ألف وظيفة شاغرة في كشمير

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الهند تشغل نحو 50 ألف وظيفة شاغرة في كشمير

الهند تشغل نحو 50 ألف وظيفة شاغرة في كشمير
http://almnatiq.net/?p=767532
المناطق_متابعات

أعلنت الهند عن حملة لشغل ما يصل إلى 50 ألف وظيف شاغرة في الدوائر الحكومية بالشطر الخاضع لها من إقليم
كشمير.

كما أشارت الهند إلى أنها ستخفف بشكل أكبر القيود المفروضة على الاتصالات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباءاليوم الخميس.

جاء ذلك حسبما أعلن حاكم جامو وكشمير ساتيا بال مالك، بعد ساعات من موافقة المحكمة العليا في الهند على النظر في طعون قانونية على قرار رئيس الوزراء نارندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي لكشمير.

وألغت الحكومة الهندية في 5 آب/أغسطس الحكم الذاتي لكشمير، وجعل المنطقة تحت الحكم المباشر للحكومة الاتحادية.

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