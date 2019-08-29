«الجوازات» تحسم جدل منع المغادرين بتأشيرة خروج نهائي من العودة قبل مرور 3 سنوات

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما يشاع عن منع الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج نهائي من العودة لمدة 3 سنوات.

وكشفت الجوازات، أنه يحق لأي وافد غادر بتأشيرة خروج نهائي بشكل نظامي دون وجود ملاحظات عليه، العودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة.

وأشارت إلى أن غرامة انتهاء هوية «مقيم» وعدم تجديدها، تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء، لافتة إلى أنها في المرة الأولى 500 ريال، وفي الثانية 1000 ريال، ويتم الإبعاد في المرة الثالثة.

وجددت الجوازات التأكيد على أن النظام يسمح بتجديد هوية مقيم للوافدين، حتى إذا كان أيا من أفراد أسرته، سواء التابعين أو المرافقين خارج السعودية، بشرط أن يكون رب الأسرة داخل السعودية.

وفي سياق متصل، حددت الجوازات الحالة الوحيدة التي تتم فيها إعادة جواز السفر المنتهي الصلاحية لصاحبه، والاكتفاء بتغريمه.

وأضافت: «في حال تجديد جواز السفر عن طريق أبشر مع وجود تأشيرة صالحة لحامله لإحدى الدول، يتم تخريم الجواز القديم وإرجاعه في هذه الحالة بهدف تمكين صاحبه من الاستفادة من التأشيرة».