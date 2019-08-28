أمير منطقة تبوك ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الفاخري

المناطق- تبوك

نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- إلى أسرة

الفاخري في وفاة فقيدهم الشيخ سداد بن محمود الفاخري أحد أعيان المنطقة -رحمه الله-.

جاء ذلك خلال زيارة سموه مساء أمس لمنزل الأسرة بتبوك، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله منزل العزاء أبناء الفقيد يتقدمهم عضو مجلس الشورى جمال سداد الفاخري واعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد مبرزاً سموه مناقب الفقيد سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جانبه, قدم عضو مجلس الشورى جمال بن سداد الفاخري نيابة عن أفراد أسرته شكره للقيادة ولسمو أمير منطقة تبوك على مواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، داعياً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم.