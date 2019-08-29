نيوزيلندا تحذر مواطنيها.. ابتعدوا عن مدينة أوكلاند

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http://almnatiq.net/?p=767551
المناطق_وكالات

حذرت السلطات النيوزيلندية اليوم الخميس الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ضد الحصبة بالابتعاد عن أكبر مدينة في البلاد، حيث تتفاقم أكبر حالة تفشي لذلك المرض في البلاد منذ عقود.

وقالت جولي آن جينتر، مساعدة وزير الصحة ، في بيان :”إذا كنت تفكر في السفر إلى أوكلاند أو تخرج منها، فعليك التأكد من تطعيم نفسك قبل أسبوعين على الأقل من موعد مغادرتك”.

يشار إلى أن معظم رحلات الطيران الدولية إلى نيوزيلندا تحط في أوكلاند.وأظهرت بيانات عن تفشي المرض يوم الاثنين أن هناك 773 حالة مؤكدة على الأقل من المرض شديد العدوى في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام ، مما يجعله أكبر انتشار منذ 1997.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، كانت حالات الحصبة المبلغ عنها في جميع أنحاء العالم في الأشهر الستة الأولى من عام 2019هي الأعلى منذ عام 2006.

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