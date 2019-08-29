مسؤول مصري: مهرجان ولي العهد للهجن حدث تاريخي

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أعرب أمين عام الاتحاد المصري للهجن أ. سلامه ابراهيم الترباني عن بالغ سروره لما شاهده من جهود كبيرة سخرت للهجن وملاكها المشاركين في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية.

الترباني هو احد المشاركين من جمهورية مصر العربية في مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية وهو الحاصل على المركز الأول في الشوط الرابع في أشواط الماراثون للاشواط الدولية.

وقال: اولا نحب ان نقدم شكرنا وتقديرنا لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة ولسمو رئيس الإتحاد السعودي للهجن على ما حظينا به انا و فقائي المشاركين من جمهورية مصر العربية حيث لمسنا تسهيلات سريعه في المنافذ والطب البيطري والتاشيرات.

وأضاف قائلاً : مهرجان ولي العهد للهجن نقل الهجن إلى مستويات أعلى ليس على مستوى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بل حتى الدول العربية حيث أننا في جمهورية مصر العربيه شهدنا ارتفاع الطلب على الهجن وادى إلى رفع أسعارها بما يعود على أهلها بالخير.

واشاد الترباني بما شاهده من تطوير كبير في في ميدان محافظة الطائف للهجن وقال لا حظنا التطور الكبير لميدان محافظة الطائف للهجن المستضيف لهذه البطولة العالمية كما سرنا وأسعدنا هذا الحضور الدولي الكبير وهذا كله من بركات حكام الحرمين الشريفين الذين دائما يحرصون على جمع الأشقاء العرب والمسلمين وتقديم جميع ما ينفعهم.

واختتم الترباني حديثه قائلاً: نسأل الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين اجمعين.