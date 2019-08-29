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تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الأمير سطام

تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الأمير سطام
http://almnatiq.net/?p=767553
المناطق_الرياض

أعلنت كلية الآداب والعلوم بمحافظة وادي الدواسر التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن حاجتها لمتعاونات للتدريس خلال الفصل الأول للعام الجامعي (1440هـ / 1441هـ) في الأقسام التالية:

أولاً: الدراسات الإسلامية

ثانياً: اللغة العربية

ثالثاً: الرياضيات

رابعاً: الفيزياء.

ومن الشروط المطلوبة للمتقدمات أن تكون سعودية الجنسية وأن تكون من سكان محافظة وادي الدواسر وأن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وأن يكون المؤهل للبكالوريوس لا يقل عن 4.25  وان تكون متفرغةً للتعاون مع ضرورة
اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيتم التقديم من خلال تعبئة النموذج على الرابط التالي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe70tmb6HKFImp2h27n1NM-pWDRNVlOuLiycmesATfIY8UlA/viewform

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