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جامعة القصيم تُعلن عن إقامة حاضنة «ابتكار 20» لرفع مستوى مشاريع الخريجين

جامعة القصيم تُعلن عن إقامة حاضنة «ابتكار 20» لرفع مستوى مشاريع الخريجين
http://almnatiq.net/?p=767559
المناطق_بريدة

تعلن جامعة القصيم، مُمثلة بمركز الابتكار والملكيّة الفكريّة، عن إقامة حاضنة «ابتكار 20»، لبث روح المنافسة ودعم مؤشر الابتكار والإبداع في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رفع مستوى مشاريع خريجي الجامعة، والإسهام في تحويلها إلى منتجات واعدة ذات قيمة اقتصادية، حيث تستهدف تلك الحاضنة طلاب وطالبات جامعة القصيم ممن لديهم مشاريع تخرج.

وتشتمل الأهداف التي تسعى «ابتكار 20» إلى تحقيقها على نشر وتعزيز ثقافة الابتكار والملكية الفكرية، واحتضان الأفكار الابتكارية لمشاريع التخرج، وربط المشاريع الواعدة والمتميزة مع مستثمرين محليين، وكذلك إيداع براءات الاختراعات، كما يقدم المشروع دعما ماليا لمشاريع التخرج بقيمة لا تزيد عن 5000 ريال لكل مشروع، بالإضافة إلى جوائز تحفيزية حيث يحصل صاحب المركز الأول على 15,000 ألف ريال بالإضافة إلى 5,000 ريال للمشرف على المشروع، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 10,000 ريال، وصاحب المركز الثالث على 5,000 ريال، والمركز الرابع على 3,000 ريال، في حين يحصل صاحب المركز الخامس على 2000 ريال.

واشترط مركز الابتكار والملكيّة الفكريّة بالجامعة عدة شروط لمشاركة الطلاب والطالبات وهي: أن يكون المشروع الذي يتقدم به الطالب أو الطالبة ضمن مقرر مادة مشروع التخرج، وكذلك الالتزام بمعايير مشاريع التخرج من حيث القيمة الإبداعية والعلمية، بالإضافة إلى مراعاة حقوق الملكية الفكرية، وحضور البرنامج التعريفي لحاضنة ابتكار 20، وحضور ملتقى الملكية الفكرية، حيث يمكن للطلاب والطالبات التقديم من خلال وسائل التواصل التالية: الإيميل [email protected] أو الموقع الإلكتروني ic.qu.edu.sa .

كما أعلن المركز أن الجدول الزمني للمشروع ينطلق في أغسطس 2019، على أن يكون البرنامج التعريفي وملتقى الملكية الفكرية في شهر سبتمبر المقبل، ومن ثم الإعلان عن المشاريع المدعومة في شهر أكتوبر، وفي شهر مايو 2020 يتم تسليم المشاريع وإيداع براءات الاختراع، يتبعه في شهر يونيو ملتقى الابتكار وتكريم الفائزين.  

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