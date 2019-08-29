بلدية بقيق تستبدل الزي الموحد لرجال النظافة

أطلقت بلدية محافظة بقيق مبادرة أمانة المنطقة الشرقية في البلدية، وذلك باستبدال الزي الموحد لرجال النظافة، والتي تم فيها استبدال سترات رجال النظافة إلى سترات متعددة الألوان، وذلك وفق مخطط تقسيم الأحياء بمحافظة بقيق والهجر التابعة لها وكذلك المرافق البلدية، ويأتي تنفيذ المبادرة امتدادا لمبادرات الأمانة المجتمعية والتي تهدف الى توحيد الصورة البصرية في معالجة التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج بأنه تم مراعاة اختيار السترات بألوان مختلفة وعاكسة للإنارة حتى يتمكن رؤيتها في المناطق منخفضة الإنارة لمراعاة الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة الجميع، وكذلك لملائمتها لأجواء الطقس صيفاً، مشيرا الى أنه تم توزيع الألوان على أحياء المحافظة والهجر التابعة وفق التقسيم لمخططات المحافظة، وذلك بهدف التعرف بسهولة على رجال النظافة عند توزيعهم في النطاق الخدمي.

وأفاد آل عريج بأن عمال النظافة يحظون بالتقدير للدور الكبير الذي يقومون به والتي يتطلب عملهم المستمر من أجل تحسين المشهد الحضري للمحافظة وأحياءها والهجر التابعة وجعلها ضمن المدن الجميلة.

و وجه رئيس البلدية التعاون مع رجال النظافة بعدم برمي المخلفات عشوائيا ووضعها في الأماكن المخصصة لها، كما أهاب بالجميع التواصل مع البلدية عن وجود ملاحظات أو مخلفات حجمية عند المنازل لرفعها بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال مركز 940