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خمسة مشاريع تعليمية جديدة تدخل الخدمة هذا العام بتعليم الشرقية

خمسة مشاريع تعليمية جديدة تدخل الخدمة هذا العام بتعليم الشرقية
http://almnatiq.net/?p=767573
المناطق_عبدالله السعيدي 

كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص عن دخول 5 مشاريع تعليمية في العام الدراسي الجديد بطاقة استيعابية تبلغ 3000 طالب وطالبة موزعة على عدد من محافظات المنطقة ، وتحتوي هذه المشروعات عن مبان مدرسية وصالات رياضية مغلقة وملاعب عشبية تم تصميمها على أحدث المواصفات والمعايير، وذلك بهدف تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة 2030 التي تسعى لإيجاد بيئة تعليمية تربوية مناسبة وملائمة  تحفز أبناءنا وبناتنا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

 

وأوضح الباحص بأن خطة التشغيل والصيانة الوقائية للمباني المدرسية عملت على تنفيذ جملة من العلميات تركزت في أعمال التكييف والتأهيل والترميم حيث تم العمل على محور الصيانة الوقائية في عدد 845 موقعا تعليميا ، كما تم تنفيذ 27 عملية تأهيل وترميم للمشاريع القائمة بالمنطقة خلال فترة الإجازة الصيفية ، وتم تهيئة عدد 59 مدرسة للطفولة المبكرة .

 

وألمح الباحص أن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر في التخطيط والإعداد وذلك بإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان الذي وجه رسالة إلى كافة القيادات التعليمية بالمنطقة بمناسبة انطلاق العام الدراسي حيث قدم فيها الشكر الجزيل على كل الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية ، وخصوصاً فيما يتعلق بعملية الاستعداد للعام الدراسي الجديد والتطلع إلى  مزيد من التميز و الإبداع فيما يخدم العملية التعليمية في الميدان التربوي ، وما يحقق جميع التطلعات في ظل ما يلقاه التعليم من اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة وفقها الله .

 

وختم بالدعاء بأن يوفق الجميع لما فيه الخير وأن يحفظ أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأن يديم على هذا الوطن أمنه وعزته ويحفظ له قيادته الرشيدة.

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