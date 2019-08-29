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إدارة  تعليم الجوف تنفذ 289 برنامج للتطوير المهني للمعلمين في أسبوع التهيئة

إدارة  تعليم الجوف تنفذ 289 برنامج للتطوير المهني للمعلمين في أسبوع التهيئة

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إدارة  تعليم الجوف تنفذ 289 برنامج للتطوير المهني للمعلمين في أسبوع التهيئة

إدارة  تعليم الجوف تنفذ 289 برنامج للتطوير المهني للمعلمين في أسبوع التهيئة
http://almnatiq.net/?p=767574
المناطق_محمد الحسن

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف 289 برنامج للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات في المدة الزمنية التي تسبق عودة الطلاب والطالبات.
ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله
الغامدي بعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، مؤكداً أن برامج التطوير المهني والتي انطلقت مع عودة الكادر التعليمي ماهي إلا عمل تدريبي تشاركي هدفه التمكين من الممارسات التعليمية والاتجاهات الصحيحة والاستعداد لبداية عام دراسي جديد محقق لأكبر قدر من الأهداف والتطلعات التربوية والتعليمية ورفع المستويات التحصيلية
لدى الطلاب والطالبات.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” الأستاذ خالد بن سعد الراشد أن برامج التطوير المهني انطلقت مع أسبوع التهيئة بهدف دعم جاهزية التعليم ورفع الحصيلة العلمية والممارسات التربوية لدى المعلم، مبيناً أن هذا العمل تشاركي بين الإشراف والتدريب التربوي والمدرسة ومن خلاله تم استثمار جميع القاعات التدريبية في إدارة التدريب التربوي وفي المدارس في جميع القطاعات التعليمية.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي “بنات” الأستاذة ماجدة
بنت عبيد البديوي أن هذه البرامج تم إعدادها بخطة مرنه ومتنوعة تشمل برامج حسب الاحتياج الفعلي للميدان والإعلان عنها قبل أسبوع التهيئة، واضافت أن قائمة البرامج شملت تدريب متنوع من لقاءات وورش وحلقات تنشيطية شاركت فيها جميع الأقسام والإدارات التعليمية والمدارس في تنفيذها، منها ما يتعلق بالمواد التعليمية
والتقنية والسلوكية الإرشادية والإعلامية .

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